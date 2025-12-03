Operaio travolto dal terreno nello scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas Nicola Pagagna ha un malore e muore a 58 anni

PONTE SAN NICOLO' (PADOVA) - Un operaio stamani è stato travolto da una massa di terra mentre stava lavorando all'interno di uno scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas a. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Operaio travolto dal terreno nello scavo di un cantiere per la posa dei tubi del gas, Nicola Pagagna ha un malore e muore a 58 anni

Nazario travolto da un camion sul cantiere dell'A31, l'operaio 61enne è morto davanti ai colleghi. Grave l'altro lavoratore - facebook.com Vai su Facebook

Imperia, travolto dal rimorchio muore un operaio di 56 anni Vai su X

