OpenAI abbandona NVIDIA | Codex-Spark punta sui chip Cerebras per rivoluzionare la generazione di codice AI

OpenAI ha deciso di abbandonare NVIDIA e punta ora sui chip Cerebras per sviluppare la sua nuova generazione di codice AI, puntando a velocizzare le operazioni e migliorare l’efficienza dei modelli di intelligenza artificiale.

OpenAI rompe con NVIDIA e scommette su Cerebras: una svolta nell'era dell'AI. La corsa all'intelligenza artificiale segna una nuova tappa. OpenAI, leader nel settore, ha intensificato la sua diversificazione hardware con il lancio di Codex-Spark, un modello di AI specializzato nella generazione di codice. Questa mossa strategica, annunciata il 13 febbraio 2026, segna un allontanamento graduale dalla storica partnership con NVIDIA e una collaborazione sempre più solida con Cerebras Systems, azienda specializzata in chip di nuova generazione. La fine di un'era: perché OpenAI ha abbandonato NVIDIA.