Vogliamo gli H200 anzi no La Cina fa dietrofront sui chip di Nvidia?

Da formiche.net 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente si discute se la Cina abbia fatto un passo indietro riguardo ai chip Nvidia, dopo aver contestato a lungo le restrizioni statunitensi sull’export tecnologico. La questione riflette le tensioni tra Stati Uniti e Cina sul commercio di componenti avanzati, con Pechino che ha spesso criticato le politiche americane come discriminatorie. È importante analizzare i recenti sviluppi per comprendere le dinamiche attuali nel settore dei semiconduttori e delle tecnologie avanzate.

Per tanto tempo la Cina ha accusato gli Stati Uniti di politicizzare il commercio tecnologico. I divieti di Washington sull’export verso Pechino sono stati visti come una ritorsione unilaterale da parte delle autorità cinesi, che hanno lamentato un trattamento sfavorevole. Anche le aziende americane preferivano continuare a fare affari con un mercato come quello della superpotenza asiatica. Su tutti Nvidia, con il ceo Hensen Huang che ha provato a convincere Donald Trump a cambiare rotta, spiegandogli che riprendere il flusso verso la Cina avrebbe impedito che questa reperisse altrove gli strumenti per perseguire i suoi obiettivi. 🔗 Leggi su Formiche.net

vogliamo gli h200 anzi no la cina fa dietrofront sui chip di nvidia

© Formiche.net - Vogliamo gli H200, anzi no. La Cina fa dietrofront sui chip di Nvidia?

Leggi anche: Trump ha dato l’ok all’export di chip H200 verso la Cina

Leggi anche: La Cina potrà avere le GPU H200 di Nvidia per addestrare le IA: un aumento di velocità di 6 volte

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

vogliamo h200 anzi noVogliamo gli H200, anzi no. La Cina fa dietrofront sui chip di Nvidia? - I divieti di Washington sull’export verso Pechino sono stati visti come una ritorsione unilaterale da ... formiche.net

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.