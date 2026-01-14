Vogliamo gli H200 anzi no La Cina fa dietrofront sui chip di Nvidia?

Recentemente si discute se la Cina abbia fatto un passo indietro riguardo ai chip Nvidia, dopo aver contestato a lungo le restrizioni statunitensi sull’export tecnologico. La questione riflette le tensioni tra Stati Uniti e Cina sul commercio di componenti avanzati, con Pechino che ha spesso criticato le politiche americane come discriminatorie. È importante analizzare i recenti sviluppi per comprendere le dinamiche attuali nel settore dei semiconduttori e delle tecnologie avanzate.

Per tanto tempo la Cina ha accusato gli Stati Uniti di politicizzare il commercio tecnologico. I divieti di Washington sull'export verso Pechino sono stati visti come una ritorsione unilaterale da parte delle autorità cinesi, che hanno lamentato un trattamento sfavorevole. Anche le aziende americane preferivano continuare a fare affari con un mercato come quello della superpotenza asiatica. Su tutti Nvidia, con il ceo Hensen Huang che ha provato a convincere Donald Trump a cambiare rotta, spiegandogli che riprendere il flusso verso la Cina avrebbe impedito che questa reperisse altrove gli strumenti per perseguire i suoi obiettivi.

