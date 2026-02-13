One ui 8.5 leak svela una potente funzione now nudge per i dispositivi galaxy

Una fuga di notizie su One UI 8.5 rivela una nuova funzione chiamata Now Nudge, destinata ai dispositivi Galaxy. Samsung sta sviluppando questa caratteristica per migliorare le notifiche e le interazioni quotidiane. La versione beta di One UI 8.5 è già disponibile, e la versione definitiva arriverà insieme alla presentazione della serie Galaxy S26.

l'attenzione è rivolta all' evoluzione di one ui 8.5 di samsung, attualmente in fase beta e pronta a fornire una versione stabile in concomitanza con la presentazione della serie galaxy s26. è disponibile una procedura di prenotazione tramite il programma Galaxy Reserve Program, pensato per chi desidera assicurarsi l'aggiornamento. tra le novità emerse spicca Now Nudge, uno strumento di Galaxy AI che promette di trasformare l'uso quotidiano del dispositivo analizzando l'attività sullo schermo e offrendo suggerimenti contestualizzati in tempo reale.