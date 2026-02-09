Prima del lancio del nuovo Galaxy S26, Samsung ha rilasciato una versione beta di One UI 8.5 per i dispositivi della gamma S25. La nuova versione include una funzione extra che farà felici gli utenti in attesa del top di gamma. Per ora, la beta è disponibile solo per alcuni dispositivi, ma si pensa che nelle prossime settimane possa arrivare anche a un pubblico più ampio.

in vista del lancio della serie galaxy s26, samsung propone una nuova beta di one ui 8.5 destinata ai dispositivi della gamma s25. la versione beta 4 si concentra su stabilità, corretti problemi mirati e sull’introduzione di una funzionalità innovativa all’interno dell’app salva-chiamate. l’aggiornamento integra anche la patch di sicurezza di febbraio 2026. di seguito vengono riassunti i dettagli principali, le novità e le potenziali implicazioni per l’esperienza d’uso. one ui 8.5 beta 4: anteprima, stabilità e nuove funzioni. distribuzione e disponibilità. la beta è in rilascio per gli utenti della galaxy s25 in diverse regioni: corea del sud, india, germania, regno unito e stati uniti. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - One ui 8.5 stabile prima del lancio del galaxy s26 con una funzione extra

Approfondimenti su Galaxy S26

Gli appassionati di tecnologia attendono con ansia il lancio della serie Galaxy S26.

La serie Galaxy S25 riceve la quarta versione beta di One UI 8.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Galaxy S26

Argomenti discussi: Con One UI 8.5 Samsung cambia come si modificano le foto, almeno per la sfocatura; Scoperte altre due novità di One UI 8.5 per le foto; Samsung rivoluziona i vecchi pieghevoli con la nuova One UI 8.5; Galaxy S26 Ultra e One UI 8.5: design, funzioni e novità Samsung 2026.

Galaxy S25, One UI 8.5 beta 4 punta su stabilità e nuove opzioni chiamateOne UI 8.5 beta 4 è disponibile in diversi Paesi per Galaxy S25. L’aggiornamento include miglioramenti a Galaxy AI, Bixby, Bluetooth e una nuova gestione avanzata della segreteria telefonica. msn.com

One UI 8.5 può trasformare la fotocamera del Galaxy S25 UltraSamsung sta preparando il terreno per la prossima generazione di Galaxy con un’attenzione particolare al software, e la beta di One UI 8.5 disponibile già su ... tecnoandroid.it

La sottrazione stabile di uno spazio destinato al passaggio comune non rientra nell'uso più intenso e può portare all'ordine di demolizione e ripristino, previa verifica rigorosa di titoli e stato dei luoghi. facebook