udine 80enne uccide la moglie e si suicida

Nella mattinata di oggi a Latisana, in provincia di Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie e successivamente si è suicidato. L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e sta ora al vaglio delle forze dell’ordine. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Femminicidio - suicidio a Latisana vicino Udine, 80enne uccide la moglie in casa e poi si toglie la vitaA Latisana, vicino Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie in casa e successivamente si è suicidato.

Uccide la moglie con un'accetta e si suicida: il femminicidio a LatisanaLatisana, 22 gennaio 2026 – Un tragico episodio si è verificato questa mattina in città, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni con un’accetta, poi togliendosi la vita.

