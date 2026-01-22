Udine 80enne uccide la moglie e si suicida

Nella mattinata di oggi a Latisana, in provincia di Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie e successivamente si è suicidato. L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e sta ora al vaglio delle forze dell’ordine. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Questa mattina, giovedì, un anziano di 80 anni ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita a Latisana, in provincia di Udine. Sul caso indagano i carabinieri di Udine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Udine, 80enne uccide la moglie e si suicida Femminicidio - suicidio a Latisana vicino Udine, 80enne uccide la moglie in casa e poi si toglie la vitaA Latisana, vicino Udine, un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie in casa e successivamente si è suicidato. Uccide la moglie con un'accetta e si suicida: il femminicidio a LatisanaLatisana, 22 gennaio 2026 – Un tragico episodio si è verificato questa mattina in città, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 anni con un’accetta, poi togliendosi la vita. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Argomenti discussi: Anziano uccide la moglie e si suicida. 80enne uccide la moglie e poi si toglie la vitaUna casa trasformata in teatro di morte, due vite spezzate nello spazio più intimo. È qui che, nelle prime ore della mattinata di giovedì 22 gennaio, si è ... pupia.tv TORNA FRATTEMPI / 5 – IL CONFINE DEL TEMPO IN PROVINCIA DI UDINE LA RASSEGNA MULTIDISCIPLINARE CON EDOARDO DE ANGELIS E MIMMO LOCASCIULLI https://cavalierenews.it/popolari/33226/torna-frattempi-5-%E2%80%93-il-confine-del - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.