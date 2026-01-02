Carlo Luigi Montalbetti morto in casa | indagata la moglie per omicidio

Il 27 dicembre a Milano, Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Attualmente, la moglie è indagata per omicidio, mentre le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della morte. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo gli elementi emersi.

Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, era stato trovato morto in casa a Milano la mattina del 27 dicembre. Ora sua moglie è formalmente indagata nel fascicolo per omicidio aperto dalla pm Laura Biliotti.Iscrizione tecnicaSi tratta di un’iscrizione tecnica, come riportato da Il Giorno. Secondo il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Carlo Luigi Montalbetti morto in casa: indagata la moglie per omicidio Leggi anche: Carlo Luigi Montalbetti, trovato morto in casa a Milano: indagata la moglie Leggi anche: Trovato morto sul divano di casa a Milano, si indaga per omicidio: chi era Carlo Luigi Montalbetti La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Carlo Luigi Montalbetti trovato morto in casa: a Natale la moglie era stata denunciata per maltrattamenti; “Mio marito è morto”: Carlo Luigi Montalbetti, 72 anni, trovato senza vita sul divano: 4 giorni prima aveva denunciato la moglie per maltrattamenti; Trovato morto sul divano di casa a Milano, si indaga per omicidio: chi era Carlo Luigi Montalbetti; Carlo Luigi Montalbetti trovato morto in casa: prima di Natale aveva denunciato la moglie per maltrattamenti. Carlo Luigi Montalbetti morto in casa a Milano, indagata la moglie: 5 giorni prima lui aveva chiamato il 112 - Morto a Milano nel quartiere Gorla Carlo Luigi Montalbetti, indagata la moglie 50enne: gli sviluppi delle indagini ... virgilio.it

Anziano morto a Gorla, indagata la moglie di Carlo Luigi Montalbetti: il marito l'aveva già denunciata per violenze - L'uomo di 72 anni trovato senza vita nella sua abitazione: la donna, 50 anni, è formalmente indagata nel fascicolo per omicidio aperto dalla pm Laura Biliotti. milano.corriere.it

Chi era Carlo Luigi Montalbetti, l’uomo trovato morto a Milano? Età, moglie, denunce, codice rosso, le indagini - Chi era Carlo Luigi Montalbetti Il nome Carlo Luigi Montalbetti è esploso sulle cronache tra Natale e Capodanno, legato a una storia di casa, coppia e violenza che ha acceso più di un campanello d’all ... alphabetcity.it

Dentro la notizia. . Carlo Luigi Montalbetti, pensionato trovato senza vita dalla moglie: si indaga per omicidio. #DentrolaNotizia - facebook.com facebook

