Omicidio a Viterbo uomo ucciso a Santa Lucia

Un uomo è stato ucciso questa sera a Santa Lucia, a Viterbo, dopo una violenta lite. La rissa, che sarebbe scoppiata con un conoscente, è finita con il decesso della vittima. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e cerca testimoni.

Omicidio a Santa Lucia avvenuto nella prima serata di oggi 13 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni un uomo sarebbe stato ucciso al culmine di una colluttazione, presumibilmente con un conoscente. Sul posto magistrato, medico legale e gli agenti della scientifica.