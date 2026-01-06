Incidente in via Rossini a Viterbo uomo investito e ucciso con il cane
Nella serata di oggi, intorno alle 21, si è verificato un incidente in via Rossini a Viterbo, che ha coinvolto un uomo di 75 anni e il suo cane. Purtroppo, l’uomo è deceduto a seguito dell’accaduto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.
Tragico incidente nella serata di oggi, intorno alle 21, in via Rossini. Un uomo di 75 anni, iniziali L.D.P., ha perso la vita dopo essere stato investito mentre si trovava a passeggio con il proprio cane, deceduto anch’esso a seguito dell’impatto.Secondo le prime ricostruzioni, alla guida della. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
