Incidente in via Rossini a Viterbo uomo investito e ucciso con il cane

Nella serata di oggi, intorno alle 21, si è verificato un incidente in via Rossini a Viterbo, che ha coinvolto un uomo di 75 anni e il suo cane. Purtroppo, l’uomo è deceduto a seguito dell’accaduto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’incidente.

