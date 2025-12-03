Angri arrestato 29enne con oltre 800 grammi di marijuana | nei guai anche il suo amico

Fermati dai carabinieri a Castellammare, i due giovani nascondevano droga pronta per lo spaccio, sequestrato anche materiale per il confezionamento e contanti. Un giro in auto, due ragazzi e un barboncino grigio. Poi le manette. È sera quando i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare notano una macchina che percorre un incrocio. Notata la gazzella dei carabinieri il giovane alla guida schiaccia il piede sull’acceleratore. Fermata poco dopo l’auto viene ispezionata. Alla guida un 29enne, cuoco originario di Angri, visibilmente agitato. L’uomo confessa di aver nascosto sotto il sedile del suo amico di 100 grammi di marijuana pronti per essere venduti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

