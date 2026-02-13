Oltre 500 persone in piazza per il Carnevale

Oltre 500 persone si sono radunate in piazza questa mattina, il 13 febbraio, per il Carnevale di Bellona, causando una grande affluenza di pubblico. L’evento, promosso dal Comune sotto la guida del sindaco Giovanni Sarcinella, ha attirato famiglie e giovani che hanno partecipato con entusiasmo alle celebrazioni. La piazza si è riempita di colori e musica, creando un’atmosfera vivace e festosa.

Grandissimo successo dell'evento carnascialesco bellonese organizzato questa mattina (13 febbraio) dall'amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Giovanni Sarcinella. Ottimo lavoro dell'assessore con delega agli Eventi, Patrizia Di Resta, per la realizzazione del palinsesto artistico. Oltre cinquecento persone in piazza Dante, dove gli studenti dell'istituto autonomo comprensivo "Dante Alighieri", retto dal dirigente Mario Monaco, hanno vissuto delle ore in totale spensieratezza grazie a clown, trampolieri, mangiafuoco, artisti che creavano bolle giganti. Un ricco programma, dedicato in particolare ai bambini e alle famiglie, che ha coinvolto tutto il paese.