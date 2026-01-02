In piazza Leopardi 1.500 persone salutano il nuovo anno

A Recanati, in piazza Leopardi, più di 1.500 persone hanno partecipato ai festeggiamenti per l’arrivo del 2026. La serata è stata caratterizzata da musica, brindisi e uno spettacolo pirotecnico, offrendo un’occasione di socializzazione e condivisione per la comunità locale in occasione della notte di San Silvestro.

Musica, brindisi e un emozionante spettacolo pirotecnico hanno salutato l’arrivo del 2026 a Recanati, dove oltre 1500 persone si sono ritrovate a ballare, cantare e brindare in piazza Leopardi per vivere insieme la notte di San Silvestro. La festa, organizzata dall’amministrazione comunale, ha visto esibirsi la "Q Rockband", gruppo recanatese, seguita dal dj set di dj Jerina. Non sono mancati panettone e bollicine serviti dai volontari della Pro loco e offerti dal Comune: il sindaco Pepa dal palco ha salutato i presenti, dedicando un pensiero a chi nel 2025 ha affrontato difficoltà personali e familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

