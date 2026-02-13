Olimpiadi tra neve e… cielo | viaggio nel mondo dei droni a Milano Cortina

A Milano Cortina 2026, i droni si contendono il centro della scena con le montagne innevate, creando uno spettacolo di luci e forme nel cielo che sta attirando l’attenzione di tutto il mondo. Le esibizioni, che combinano tecnologia e arte, sono state progettate per sorprendere il pubblico e mettere in luce le innovazioni italiane nel campo dei droni. Un dettaglio che ha attirato particolare curiosità è la sincronizzazione delle luci, che ha richiesto mesi di preparazione e prove sul campo.

(Adnkronos) – Le spettacolari esibizioni sulle montagne di Milano Cortina 2026 stanno facendo il giro del mondo. Sui social si guardano e commentano ogni giorno salti, discese, trick estremi, slittini a tutta velocità e anche rovinose cadute degli atleti alle Olimpiadi. Parte del merito è dei droni, protagonisti in questi giorni – insieme a campioni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Milano si avvicina alle Olimpiadi 2026, un evento che unisce culture e tradizioni da tutto il mondo.

Milano-Cortina 2026 rappresenta un obiettivo importante per i biathleti ucraini, nonostante le difficoltà causate dalla guerra.

