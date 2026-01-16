milano cortina 2026 il sogno dei biathleti ucraini tra droni e rifugi antiaerei

Milano-Cortina 2026 rappresenta un obiettivo importante per i biathleti ucraini, nonostante le difficoltà causate dalla guerra. Tra centri di preparazione distrutti, piste inattive e ambienti compromessi, gli atleti continuano a prepararsi, affrontando sfide che vanno oltre l’agonismo. La loro determinazione testimonia la volontà di non arrendersi, mantenendo vivo il sogno di competere ai Giochi in un contesto di difficoltà e resilienza.

Centri di preparazione distrutti, piste ‘fantasma’, foreste e boschi bruciati e una paura latente che ha il potere di spezzare sessioni di allenamento. Ma non i sogni. È in questo scenario di devastazione, tra il ronzio sporadico dei droni, gli allarmi per raggiungere i rifugi antiaerei sotterranei e ordigni inesplosi che rendono inaccessibili le aree circostanti, che alcuni giovani sciatori ucraini del fondo e del biathlon provano a tenere in vita la loro passione e puntare ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 cercando di onorare la propria partecipazione nel migliore dei modi possibili. Nell’area settentrionale del Paese trascorrono le giornate concentrandosi sulla loro forma fisica finché l’allarme non interrompe inevitabilmente il silenzio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

