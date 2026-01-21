milano si prepara alle olimpiadi 2026 con un viaggio nel mondo attraverso i cocktail

Milano si avvicina alle Olimpiadi 2026, un evento che unisce culture e tradizioni da tutto il mondo. In questa occasione, la città si prepara a mostrare il suo carattere attraverso la sua scena di cocktail, simbolo di creatività e accoglienza. Un percorso che invita a scoprire come Milano, con eleganza e sobrietà, si apre al mondo e alle sue diversità, celebrando l’arte di condividere un momento di convivialità.

Quando il mondo arriva a Milano, la città risponde nel modo che le riesce meglio: con stile, creatività e un brindisi. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere milioni di visitatori trasformandosi in una grande capitale dell’ospitalità. E tra i locali che hanno colto questa occasione per celebrare l’incontro tra culture, MAG Navigli ha scelto di farlo attraverso il linguaggio universale della mixology. Un bancone che diventa ponte tra le culture. Sul Naviglio Grande, uno dei luoghi simbolo della movida milanese, MAG Navigli ha presentato “ World Comes To Milan “, una drink list che è molto più di una semplice carta dei cocktail. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

