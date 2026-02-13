Olimpiadi perché per il New York Times l’Italia è prima nel medagliere Cosa dice il regolamento e che peso hanno gli ori

L’Italia si distingue in modo sorprendente nel medagliere delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, dove il New York Times la posiziona al primo posto grazie ai risultati degli atleti azzurri. La classifica, basata sulla conquista di medaglie d’oro, privilegia i titoli più prestigiosi, e le vittorie di Federica Brignone nello sci alpino e di Lollobrigida nella short track hanno fatto salire l’Italia in cima. La regola è semplice: ogni oro vale un punto, più dei medaglie di bronzo e argento, e questa differenza ha permesso agli azzurri di superare le altre nazioni. Con

La spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 continua a brillare. Dopo l’ultima giornata da urlo con gli ori di Brignone e Lollobrigida, l’Italia conta complessivamente 17 medaglie, più di qualsiasi altra nazione in gara. Eppure, ufficialmente, il Belpaese figura secondo nel medagliere. Perché? La risposta sta in una semplice ma rigorosa questione di regolamento, che non tutti interpretano allo stesso modo. February 12, 2026 Italia in testa per il New York Times. In queste ore non mancano le valutazioni alternative. Con 17 medaglie complessive – 6 ori, 3 argenti e 8 bronzi – il New York Times piazza l’Italia davanti alla Norvegia, che ha conquistato 7 ori, 2 argenti e 5 bronzi, tre medaglie in meno.🔗 Leggi su Open.online

