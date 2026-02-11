Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ufficialmente partite. La cerimonia di apertura si è svolta venerdì 6 febbraio, mentre le gare vere e proprie sono iniziate sabato 7. L’Italia ha già messo a segno quattro medaglie d’oro e 13 podi in totale, mantenendo alte le aspettative per questa edizione. Gli atleti italiani sono già in movimento, pronti a conquistare altre medaglie nelle prossime settimane.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d’Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell’ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l’Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: SI VOLA! Italia in orbita con 4 ori e 13 podi!

La Norvegia guida il medagliere alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, mentre l’Italia fatica a tenere il passo.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono entrate nel vivo.

Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: Norvegia sola in vetta, ma l’Italia vola con lo slittino!Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è ... oasport.it

Milano Cortina, delusione azzurra nel SuperG: Paris cade, Franzoni sesto - DirettaQuinto giorno di gare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo il fenomenale oro nella staffetta mista di short track e il bronzo nel doppio misto di curling, gli azzurri tornano in gara per conqui ... adnkronos.com

Milano-Cortina, il medagliere alle ore 19 #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com

