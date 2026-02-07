LIVE Olimpiadi 2026 liveblog 7 febbraio in DIRETTA | Italia prima nel medagliere! Fischnaller consolida il 3° posto partita chiave nel curling
Oggi le Olimpiadi invernali si svelano con entusiasmo. L’Italia si mantiene in testa al medagliere, con Fischnaller che conferma il suo ottimo terzo posto. La partita di curling si rivela un momento decisivo, mentre gli atleti italiani continuano a conquistare medaglie e a far sognare il pubblico. La giornata promette altre emozioni e sorprese, mentre gli sportivi si preparano a vivere un’altra giornata di sfide intense.
Sono le prime ore della mattinata e gli italiani seguono con attenzione la diretta delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia comincia bene la giornata.
