Olimpiadi Moioli è bronzo nello snowboard cross

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, la campionessa di snowboard Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo, spinta da una gara intensa e combattuta. La vittoria arriva dopo mesi di allenamenti duri e sacrifici, con Moioli che ha dato il massimo in una giornata decisiva. La sua performance ha portato un sorriso tra gli italiani e ha rafforzato la speranza di superare il record di medaglie di Lillehammer del 1994.

Le Olimpiadi di Milano Cortina continuano a costellarsi di medaglie agli azzurri e si punta a superare i venti podi di Lillehammer 1994. Tra gli ultimi atleti ad inorgoglire l'Italia, Michela Moioli che si aggiudica un bronzo d'eccezione nello snowboard cross. Sulla pista di Livigno, la già campionessa olimpica a Pyeongchang 2018 e a Pechino 2022, arriva alle spalle dell'australiana Baff e della ceca Adamczykova. Una vittoria clamorosa raggiunta dopo una rimonta formidabile e imprevedibile nella batteria della semifinale, dall'ultimo posto. Una gara da brividi a fior di pelle che ha avuto inizio con una partenza non eccezionale, dove Moioli è stata infatti ultima per buona parte del tracciato, ma è riuscita a recuperare e a chiudere in terza posizione.