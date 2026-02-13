Michela Moioli fa impazzire l'Italia alle Olimpiadi | è medaglia di bronzo nello snowboard cross

Michela Moioli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi, portando grande entusiasmo in Italia. La sua vittoria nel snowboard cross a Livigno ha sorpreso tutti, dimostrando ancora una volta la sua determinazione. Con questa medaglia, la sportiva ha regalato un sorriso agli appassionati italiani, che la seguono con passione da anni.

L’Italia dello snowboard si prepara a scommettere sulle proprie stelle ai prossimi Giochi Olimpici.

Giovanni Franzoni e Dominik Paris si sono distinti subito nella discesa libera maschile a Milano Cortina 2026.

