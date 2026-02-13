Domani, sabato 14 febbraio, Federico Pellegrino gareggia nella staffetta femminile di sci di fondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, una delle otto finali in programma che assegneranno medaglie in diverse discipline. La gara si svolge alle 10:00 e la sua presenza rappresenta una delle grandi speranze italiane per il giorno. La competizione si terrà sulla pista di Bormio, con la diretta tv su Rai Sport a partire dalla mattina.

Domani, sabato 14 febbraio, si assegneranno altre medaglie alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: saranno otto i titoli in palio, ovvero quelli della staffetta femminile di sci di fondo, delle dual moguls femminili di sci freestyle, del gigante maschile di sci alpino, della sprint femminile di biathlon, dei 500 maschili di speed skating, dell’individuale femminile di skeleton, del trampolino grande maschile di salto con gli sci e dei 1500 metri maschili di short track. Oltre alle finali in programma, proseguiranno le fasi a gironi dei tornei di hockey ghiaccio maschile e di curling maschile e femminile, si concluderanno i quarti di finale dell’hockey su ghiaccio femminile e le prove cronometrate del bob a 2 maschile e del monobob femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026: il programma di domani (14 febbraio). Orari, tv, ordine delle gare

Domani, 4 febbraio, si apre ufficialmente il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

Domani, giovedì 5 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano con molte gare in programma.

