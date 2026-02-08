Olimpiadi Milano-Cortina Princi | studenti a chiusura

Alla fine delle Olimpiadi di Milano-Cortina, il ministro Princi ha detto che gli studenti di Taverna devono esserci alla cerimonia di chiusura. Ha sottolineato che sono stati loro a portare entusiasmo e orgoglio, e che meritatamente parteciperanno alla festa finale. La decisione ha fatto discutere alcuni, ma il ministro ha confermato che ci saranno e che sarà un momento speciale per tutti.

Olimpiadi Milano-Cortina, Princi: "Gli studenti di Taverna meritano la cerimonia di chiusura". Fonte foto: on. Giusi Princi L'europarlamentare Giusi Princi, membro della Commissione per la Cultura e l'Istruzione del Parlamento europeo, annuncia l'invio di una lettera ufficiale al Comitato Olimpico per chiedere che gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Taverna (Catanzaro) vengano invitati alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026. I ragazzi sono gli autori delle mascotte Tina e Milo, selezionate attraverso un contest nazionale che ha raccolto oltre 1.

