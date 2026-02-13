Olimpiadi Milano-Cortina | accolto ricorso di Rebecca Passler tornerà a gareggiare dopo l’esclusione per doping

Rebecca Passler torna a gareggiare alle Olimpiadi Milano-Cortina dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria. La giovane sciatrice, esclusa inizialmente per una positività al Letrozolo riscontrata durante un controllo del 26 gennaio 2026, potrà così partecipare alle competizioni sportive, grazie a una decisione che ha sorpreso molti addetti ai lavori. La Corte ha ritenuto che ci fossero elementi sufficienti a rivedere la sospensione, aprendo la strada a un suo ritorno in pista.

Sul caso è stato riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto. L'esito consente all'atleta di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Passler si aggregherà alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, giorno in cui sarà a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma a cinque cerchi. Prenderà parte alla staffetta di mercoledì 18 (potrebbe essere la prima staffettista), quando le azzurre andranno a caccia di una medaglia. Questo il commento del presidente della Fisi, Flavio Roda: "La Federazione accoglie con piacere l'esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra".