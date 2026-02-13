Milano Cortina Rebecca Passler vince il ricorso dopo la positività al doping | riammessa alle Olimpiadi

Rebecca Passler torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo che la Corte d’Appello di Nado Italia ha annullato la sua sospensione, confermando che la positività al Letrozolo potrebbe essere stata causata da un’assunzione involontaria o da contaminazione. La sciatrice, che era stata temporaneamente esclusa, può così partecipare alle competizioni, grazie alla decisione che mette in discussione la qualità del test e apre la strada a una possibile contaminazione involontaria.

La Corte d’Appello di Nado Italia annulla la sospensione per la positività al Letrozolo: riconosciuta l’ipotesi di assunzione involontaria o contaminazione Sospiro di sollievo per Rebecca Passler. La biatleta azzurra potrà partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 dopo che la Corte Nazionale d’Appello di NADO Italia (Nadab) ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria scattata alla vigilia dei Giochi. La sospensione era stata disposta a seguito di una positività al Letrozolo riscontrata in un controllo effettuato lo scorso 26 gennaio. Ora, però, la decisione è stata ribaltata: i giudici hanno riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’ipotesi di un’assunzione involontaria o di una contaminazione inconsapevole della sostanza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Rebecca Passler torna a gareggiare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 dopo che il Tas ha annullato la sospensione per doping, confermando che la biathleta azzurra credeva nella sua innocenza fin dall’inizio.

Rebecca Passler, la biatleta azzurra di Anterselva, è stata riammessa a Milano-Cortina dopo che il suo ricorso è stato accolto, permettendole di partecipare ai Giochi olimpici invernali.

Rebecca Passler riammessa a Milano Cortina, accolto il ricorso per «assoluzione involontaria»: era risultata positiva a un controllo anti-dopingIl caso è rientrato e Rebecca Passler torna ai Giochi Olimpici. E' arrivata pochi minuti fa il comunicato della FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) che ha annunciato ... ilmessaggero.it

Milano-Cortina 2026, colpo di scena: accolto il ricorso di Rebecca Passler. L'azzurra parteciperà alle OlimpiadiPassler: Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon ... affaritaliani.it

