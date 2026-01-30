Cerimonia di apertura delle Olimpiadi | Mattarella come la Regina Elisabetta a Londra 2012? La Rai annuncia il sorpresone

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano si tinge di sorprese. Il presidente Mattarella ha fatto una comparsa che ha lasciato tutti a bocca aperta, paragonata da alcuni alla Regina Elisabetta a Londra 2012. La Rai ha annunciato un colpo di scena che nessuno si aspettava, creando già grande attesa tra il pubblico. La serata promette di essere memorabile, con eventi e sorprese che terranno tutti incollati davanti agli schermi.

Milano, 30 gennaio 2026 – Avevate la mia curiosità, ora avete la mia attenzione. È, questa, la battuta più nota pronunciata dal personaggio interpretato da Leonardo Di Caprio in "Django Unchained", film diretto da Quentin Tarantino nel 2012. Una scena che viene in mente a sentire Auro Bulbarelli, vicedirettore delegato di Rai Sport, quando annuncia, per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, " una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto nel 2012 a Londra con la Regina Elisabetta e James Bond". Toccherà attendere ancora qualche giorno, quindi, fino a venerdì 6 febbraio, quando lo stadio di San Siro ospiterà l'overture dei Giochi, ripresa dalle telecamere di Rai Sport e trasmessa su Rai 1.

