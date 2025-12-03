Famiglia nel bosco altro caso ad Arezzo | 2 bimbi allontanati dai genitori | Perchè facciamo homeschooling e non abbiamo rispettato obblighi vaccinali - VIDEO
Ad Arezzo altri 2 bimbi di 4 e 8 anni sono stati allontanati dai genitori Nadia e Herald: "Ce li hanno portati via perché facciamo homeschooling e non abbiamo rispettato obblighi vaccinali" Due bambini di 4 e 8 anni sono stati allontanati da 47 giorni dai loro genitori a Caprese Michelangelo,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
A differenza della "famiglia nel bosco" di Palmoli, qui, secondo quanto si apprende, saremmo in presenza di persone affiliate a un gruppo che disconosce qualsiasi tipo di autorità ? https://shorturl.at/dHD0n - facebook.com Vai su Facebook
Famiglia nel bosco, il Tribunale convoca i genitori: il ricongiungimento con i figli in tempi brevissimi Vai su X
