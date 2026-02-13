Una donna è stata salvata dalla Polizia locale di Bollate dopo essere scivolata sulla neve a Bormio. L’incidente è accaduto domenica pomeriggio, quando gli agenti in servizio nelle vicinanze hanno notato la donna in difficoltà e sono intervenuti rapidamente. Grazie alla prontezza degli agenti, la donna ha evitato conseguenze più gravi ed è stata aiutata a rialzarsi e portata in un luogo sicuro. L’intervento dimostra ancora una volta l’efficacia della presenza della Polizia anche in zone turistiche come le località sciistiche.

Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Il 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. La Polizia di Stato ha arrestato a Milano una donna italiana di 67 anni per. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Olimpiadi, la Polizia locale di Bollate salva una donna… a Bormio

Approfondimenti su olimpiadi polizia

A Bollate sono stati inaugurati cinque nuovi agenti di Polizia locale, pronti a rafforzare il servizio sul territorio.

A causa del maltempo legato al ciclone “Harry”, la Polizia di Stato è intervenuta in diverse situazioni di emergenza, tra cui il salvataggio di una donna rimasta intrappolata nella propria abitazione nella frazione Stazzo.

Ultime notizie su olimpiadi polizia

Argomenti discussi: Roma, vigili in trasferta a Cortina per le Olimpiadi: 48 posti per 800 candidati. E gli esclusi protestano; Milano, nuova sede della Polizia Locale in vista delle Olimpiadi: ma non entrerà in funzione prima di fine febbraio. Il caso; Polizia Locale alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Corteo contro le Olimpiadi a Milano, scontri tra manifestanti e la polizia. Sei fermati.

Olimpiadi, la Polizia locale di Bollate salva una donna… a BormioL’intervento tempestivo di una pattuglia della Polizia Locale di Bollate ha salvato una donna scivolata sulla neve a Bormio. Il Comune di Bollate infatti ... ilnotiziario.net

COMUNE DI BOLZANO * «LA POLIZIA LOCALE DELL’ALTO ADIGE AL SERVIZIO DELLE OLIMPIADI»Trenta agenti delle polizie locali provinciali rafforzeranno la sicurezza e la viabilità in Val Pusteria e Valle di Anterselva durante I Giochi. agenziagiornalisticaopinione.it

Olimpiadi e sicurezza, il viaggio a Cortina con la polizia di Stato: in campo anche Wendy Siorpaes VIDEO - facebook.com facebook

Dopo Torino nuove indegne scene a #Milano: lancio di pietre, bottiglie, fuochi d’artificio e petardi contro gli agenti. La sinistra coccola questi delinquenti!! #corvetto #olimpiadi #polizia x.com