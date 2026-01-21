Maltempo la polizia salva una donna intrappolata in casa nella frazione Stazzo

A causa del maltempo legato al ciclone “Harry”, la Polizia di Stato è intervenuta in diverse situazioni di emergenza, tra cui il salvataggio di una donna rimasta intrappolata nella propria abitazione nella frazione Stazzo. Durante queste giornate difficili, le forze dell’ordine hanno prestato assistenza e garantito la sicurezza dei cittadini nelle aree colpite dalle condizioni meteorologiche avverse.

