Bollate in servizio 5 nuovi agenti di Polizia locale
A Bollate sono stati inaugurati cinque nuovi agenti di Polizia locale, pronti a rafforzare il servizio sul territorio. Tra loro, alcuni approfittano di questa prima esperienza, mentre altri portano con sé un curriculum consolidato in altri enti. L'integrazione di queste nuove figure mira a migliorare la sicurezza e l'efficienza delle attività di controllo e tutela della comunità.
Cinque nuovi agenti di Polizia locale in servizio a Bollate. Alcuni sono alla loro prima esperienza, altri arrivano da servizi consolidati in altri enti. Sono Pierpaolo Paradiso, Serena Semeraro, Veronica Antonini, Stefano Maturo e Tiziana Nuzzolo i cinque nuovi agenti di Polizia locale che portano a 25 unità complessive – tra comandante, ufficiali e agenti . Ilnotiziario.net
