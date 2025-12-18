Sass e Villa Orfeo la denuncia della Cgil | lavoratori senza sicurezza né tutele

Sass e Villa Orfeo sono al centro di una denuncia della Cgil, che evidenzia le gravi criticità riguardanti le condizioni di lavoro. Lavoratori privi di sicurezza, tutele e diritti fondamentali, operano in ambienti inadeguati, mentre le istituzioni rimangono in silenzio. Una situazione che richiede interventi immediati per garantire dignità e protezione a chi ogni giorno mette a rischio la propria salute e il proprio futuro.

Lavorare in condizioni inadeguate, senza garanzie per la sicurezza e la salute, nel silenzio delle istituzioni. È la denuncia netta e diretta della Filcams e della Flai Cgil del Trentino che accendono i riflettori sulla situazione dello spazio archeologico sotterraneo del Sass e di Villa Orfeo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

