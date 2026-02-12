Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 | orari gare 13 febbraio tv streaming

Domani gli italiani scendono in pista in sette discipline diverse durante il settimo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani cercano medaglie nelle finali di sci di fondo, snowboard, speed skating, biathlon, pattinaggio artistico e skeleton. Le gare si svolgono in orari diversi, e sono trasmesse in diretta tv e streaming. Gli italiani sono pronti a dare il massimo per portare a casa qualche medaglia in questa giornata importante.

Giorno 7 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: domani, venerdì 13 febbraio, l'Italia sarà protagonista nelle sette finali che assegneranno medaglie, ovvero la 10 km tl maschile di sci di fondo, del cross femminile e dell'halfpipe maschile di snowboard, dei 10000 maschile di speed skating, della 10 km sprint maschile di biathlon, dell'individuale maschile di pattinaggio artistico e dell'individuale maschile di skeleton. Grandi speranze per l'Italia sono riposte nello speed skating, con Davide Ghiotto e Riccardo Lorello impegnati nei 10000, nel biathlon, con Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni al via della 10 km sprint maschile, e nello snowboard, con Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner, in gara nel cross femminile.

