Italia all' assalto con Ghiotto e Lollobrigida | gli azzurri del pattinaggio di velocità alle Olimpiadi

L’Italia punta in alto a Pechino con i suoi pattinatori di velocità. Ghiotto e Lollobrigida guidano la squadra, che conta in totale dieci atleti tra uomini e donne. Alcuni di loro hanno buone chance di conquistare medaglie in più discipline. La competizione è aperta e gli azzurri si preparano a dare il massimo sulle piste olimpiche.

10 atleti totali tra le specialità maschili e femminili, alcuni dei quali hanno concrete possibilità di andare a medaglia in più specialità.

