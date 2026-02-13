Olimpiadi | Ascoli-Cortina il tifoso portafortuna che segue l’Italia dal 1992 e alimenta la leggenda azzurra

Milano-Cortina, 13 febbraio 2026 – Da oltre trent’anni, Edoardo Cappelli, un appassionato tifoso ascolano, segue le Olimpiadi senza interruzioni, alimentando la leggenda del suo ruolo di “portafortuna” della squadra italiana, un mito che si tramanda tra amici e appassionati della sua città.

Ascoli-Olimpiadi: La Passione Ininterrotta di Edoardo Cappelli e il Mistero del Tifoso Portafortuna. Milano-Cortina, 13 febbraio 2026 – Da oltre trent’anni, Edoardo Cappelli, un appassionato tifoso ascolano, segue le Olimpiadi senza interruzioni. La sua presenza a Milano-Cortina 2026 sta attirando l’attenzione, dopo una serie di successi della nazionale italiana che hanno alimentato la leggenda di un “talismano” azzurro, con vittorie nel super-G femminile e nello slittino che sembrano coincidere con la sua presenza tra il pubblico. Un Viaggio Iniziato nel 1992. L’abitudine di Cappelli è iniziata nel 1992 e da allora non si è mai interrotta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina è stato annunciato chi saranno i portabandiera delle Olimpiadi di Milano Cortina.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il sogno olimpico di Matteoli: a Milano Cortina gareggia in big air e slopestyle. Domani prime qualificazioni e sabato la finale; Dardust firma l’inno delle Olimpiadi invernali: Volevo lasciare un’emozione che durasse nel tempo; Tre marchigiani a Milano-Cortina 2026: anche il performer Dimitri Porreca nella cerimonia d’apertura; Milano Cortina, via ufficiale alle olimpiadi invernali: cerimonia d'apertura, ospiti e programma.

Edoardo Cappelli, il tifosissimo: dal 1992 parte da Ascoli per non perdersi un’OlimpiadeSe tre indizi fanno una prova, allora Edoardo Cappelli può davvero essere considerato il talismano della Nazionale italiana alle ... ilrestodelcarlino.it

Ascoli - Cappelli talismano azzurro: dopo i trionfi nello slittino, oro anche per Brignone nel super-GASCOLI – Se tre indizi fanno una prova, allora Edoardo Cappelli può davvero essere considerato il talismano della Nazionale italiana alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo aver assistito ieri ai due s ... veratv.it

Siamo a Cortina, nel cuore di un momento storico. Quando un evento internazionale accende i riflettori su una città, il mercato immobiliare risponde in modo strutturale, non emotivo. L’immobiliare non si ferma mai: evolve, anticipa, capitalizza. Infrastrutture pot - facebook.com facebook