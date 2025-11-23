Italia nella leggenda la Coppa Davis è azzurra per il terzo anno di fila
BOLOGNA - L'Italia vince la quarta Coppa Davis della sua storia, la terza consecutiva. Sul cemento indoor di Bologna è Flavio Cobolli a regalare la prima Insalatiera in casa agli azzurri, che si impongono in finale sulla Spagna col punteggio di 2-0. Dopo il successo di Matteo Berrettini per 6-3 6-4. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Italia nella leggenda, la Coppa Davis è azzurra per il terzo anno di fila - Sul cemento indoor di Bologna è Flavio Cobolli a regalare la prima Insalatiera in casa agli azzurri, che si ... Riporta laprovinciacr.it
L’Italia del tennis da leggenda: battuta la Spagna in finale, terzo trionfo consecutivo in Coppa Davis - L’Italia supera anche la Spagna e, per la terza volta consecutiva, vince la Coppa Davis: è il quarto trionfo nella storia del nostro tennis. Secondo goal.com
Tennis, l'Italia trionfa in Coppa Davis. E la prima nazione a vincere tre titoli consecutivi - Flavio Cobolli sconfigge lo spagnolo Jaume Munar e l'Italia davanti al pubblico amico di Bologna conquista la sua quarta Coppa Davis. Riporta affaritaliani.it