Olimpiadi Arianna Fontana è Argento | esulta tutta Italia ma sotto il podio scoppia il caso Azzurro

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’argento nei short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma il suo sorriso è stato subito oscurato dalle polemiche che sono scoppiate sotto il podio. La tensione tra gli atleti italiani si è fatta sentire forte, con alcuni compagni di squadra che hanno contestato la scelta dei giudici, accusandoli di aver favorito altri concorrenti. La vittoria di Fontana, che ha portato a casa il secondo posto in una gara molto combattuta, ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre i sospetti di favoritismi hanno alimentato un caso che rischia di

C’è chi vince e c’è chi entra nella storia. E poi c’è chi lo fa davanti al proprio pubblico, sotto i riflettori di un’Olimpiade di casa, in un clima che definire teso è quasi un eufemismo. A Milano-Cortina 2026 Arianna Fontana ha scritto una pagina che va oltre il cronometro e oltre il podio, trasformando una finale dei 500 metri di short track in un capitolo indelebile dello sport italiano. La gara è stata di quelle che tolgono il fiato. Ritmo altissimo, contatti sfiorati, traiettorie millimetriche. In pista la favorita era l’olandese Xandra Velzeboer, considerata sulla carta la più forte in circolazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Milano-Cortina, Arianna Fontana d’argento? Lo sfregio dei suoi compagni sotto il podio Sola contro tutti a Milano-Cortina, i rivali e pure i compagni di nazionale.

Arianna Fontana entra di diritto nella storia delle Olimpiadi.

Arianna Fontana super: argento nella finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernaliArianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nella finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’azzurra ha chiuso alle spalle dell’olandese Velzeboer. corrierenazionale.it

Olimpiadi 2026, Sighel attacca Fontana: è scontroPietro Sighel durante i quarti dei 1000 metri short track. (Photo Claudio Furlan/LaPresse) Volano ... msn.com

ARIANNA GRANDE Avvolta nel Tricolore, con la modestia propria dei più grandi pur nell’immensità delle sue imprese. Un buongiorno Olimpico da #MilanoCortina2026 con l’icona dello short track Arianna Fontana! #ItaliaTeam FISG - Federazione It - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 Arianna #Fontana entra nella storia. L'argento nella finale dei 500 mt di #shorttrack è la 13esima medaglia olimpica; come lei solo lo schermidore Edoardo Mangiarotti. Nel video l'azzurra scherza con il preparatore Alekos Zugnoni dopo x.com