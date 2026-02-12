Arianna Fontana entra di diritto nella storia delle Olimpiadi. Dopo aver vinto l’oro con la staffetta mista, l’atleta italiana ha ottenuto un argento nei 500 metri di short track, eguagliando il record di Mangiarotti. Un risultato che la consacra tra le leggende dello sport.

Leggenda. Non ci sono altri aggettivi per descrivere Arianna Fontana. Dopo il magnifico oro con la staffetta mista, l’azzurra ha conquistato l’argento nei 500 metri femminili di short track. Argento che era il massimo possibile, visto che l’olandese Xandra Velzeboer ha dominato la scena fin dai quarti con tanto di record del mondo in semifinale. Ma soprattutto è un argento che le consente di raggiungere le 13 medaglie olimpiche dello schermidore Edoardo Mangiarotti, il miglior azzurro di sempre tra Olimpiadi Estive e Invernali. E ora l’obiettivo diventa vincerne ancora una nelle prossime gare per diventare definitivamente la numero uno italiana nella storia dei Giochi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Arianna Fontana, un argento che la porta tra le leggende delle Olimpiadi: eguagliato il record di Mangiarotti

Arianna Fontana conquista un'altra medaglia alle Olimpiadi di Milano, eguagliando il record di Mangiarotti.

Arianna Fontana aggiunge un'altra medaglia alle Olimpiadi e raggiunge quota 13, eguagliando il record di Mangiarotti.

