Milano-Cortina, Arianna Fontana d’argento? Lo sfregio dei suoi compagni sotto il podio Sola contro tutti a Milano-Cortina, i rivali e pure i compagni di nazionale. Arianna Fontana entra nella storia, non solo dello sport italiano: argento nei 500 metri nello short track, 13 medaglie olimpiche. Durante la premiazione, alcuni atleti italiani si sono voltati dall’altra parte, evitando di applaudirla, e questo ha suscitato polemiche sui social.

Sola contro tutti a Milano-Cortina, i rivali e pure i compagni di nazionale. Arianna Fontana entra nella storia, non solo dello sport italiano: argento nei 500 metri nello short track, 13 medaglie olimpiche. Record assoluto, alla pari della leggenda della scherma Mangiarotti. "E non finisce qui", assicura la bionda 35 anni che ha ceduto solo alla olandese Xandra Velzeboer, sulla carta la più forte in circolazione, ma soprattutto si è scrollata dalle spalle le polemiche feroci innescate da un altro azzurro, Pietro Sighel, che dopo l'oro nella staffetta mista l'ha demolita: "Chi la conosce? Si allena all'estero, non siamo una squadra ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Arianna-Fontana Arianna Fontana torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Arianna Fontana conquista un argento che la proietta in cima alla storia dello sport italiano.

