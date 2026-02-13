Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nei 500 metri di short track, mentre sotto il podio gli altri atleti azzurri si confrontavano con la delusione di non aver raggiunto il podio.

Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’argento nella finale dei 500 metri di short track. Il risultato le consente di raggiungere quota 13 medaglie olimpiche, primato assoluto per un’atleta italiana, eguagliando il record di Edoardo Mangiarotti. La gara si è svolta alla Milano Ice Skating Arena di Assago, davanti al pubblico di casa. Arianna Fontana, argento nei 500 e record di 13 medaglie olimpiche. La finale dei 500 metri ha visto la vittoria dell’olandese Xandra Velzeboer, indicata alla vigilia come una delle principali favorite. Fontana ha chiuso alle sue spalle, portando a casa l’argento e aggiornando un dato storico per lo sport italiano: 13 medaglie olimpiche in carriera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Olimpiadi, Arianna Fontana è Argento: esulta tutta Italia ma sotto il podio gli altri atleti Azzurri… Brutto momento

Approfondimenti su arianna fontana

Arianna Fontana ha conquistato la medaglia d’argento nei short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma il suo sorriso è stato subito oscurato dalle polemiche che sono scoppiate sotto il podio.

Arianna Fontana si avvicina al record di Mangiarotti, con una medaglia in più.

Ultime notizie su arianna fontana

Argomenti discussi: Arianna Fontana: il record di medaglie Olimpiche, tutti i numeri e il palmarès aggiornato · Short track; Olimpiadi: Arianna Fontana è la più grande di sempre; Arianna Fontana eguaglia Mangiarotti: tutti i record battuti e quelli nel mirino; Milano Cortina 2026. Arianna Fontana è nella storia: record di medaglie olimpiche.

Olimpiadi 2026, Sighel attacca Fontana: è scontroPietro Sighel durante i quarti dei 1000 metri short track. (Photo Claudio Furlan/LaPresse) Volano ... msn.com

Arianna Fontana super: argento nella finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernaliArianna Fontana ha vinto la medaglia d’argento nella finale dei 500 metri di short track alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. L’azzurra ha chiuso alle spalle dell’olandese Velzeboer. corrierenazionale.it

ARIANNA GRANDE Avvolta nel Tricolore, con la modestia propria dei più grandi pur nell’immensità delle sue imprese. Un buongiorno Olimpico da #MilanoCortina2026 con l’icona dello short track Arianna Fontana! #ItaliaTeam FISG - Federazione It - facebook.com facebook

#MilanoCortina2026 Arianna #Fontana entra nella storia. L'argento nella finale dei 500 mt di #shorttrack è la 13esima medaglia olimpica; come lei solo lo schermidore Edoardo Mangiarotti. Nel video l'azzurra scherza con il preparatore Alekos Zugnoni dopo x.com