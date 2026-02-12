Olimpiadi 2026 tutti i podi di giovedì 12 febbraio | Federica Brignone campionessa olimpica

Federica Brignone ha vinto l’oro nello slalom gigante e si è laureata campionessa olimpica. La giornata di giovedì 12 febbraio si è conclusa con nove medaglie assegnate in diverse discipline: dal superG femminile di sci alpino alla gara di sci di fondo, passando per snowboard, speed skating, slittino e short track. La neve di Milano Cortina 2026 ha regalato emozioni e sorprese a tifosi e atleti.

Nel Giorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono nove le gare che assegnano medaglie, ovvero il superG femminile di sci alpino, la 10 km tl femminile di sci di fondo, le moguls maschili di sci freestyle, il cross maschile e l'halfpipe femminile di snowboard, i 5000 femminili di speed skating, la staffetta a squadre di slittino, ed i 500 femminili ed i 1000 maschili di short track. PODI OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026. Giovedì 12 febbraio SCI ALPINO – SuperG femminile 1) BRIGNONE Federica (Italia) 2) MIRADOLI Romane (Francia) 3) HUETTER Cornelia (Austria) SCI FREESTYLE – Moguls maschili 1) WOODS Cooper (Australia) 2) KINGSBURY Mikael (Canada) 3) HORISHIMA Ikuma (Giappone) SCI DI FONDO – 10 km tl femminili 1) KARLSSON Frida (Svezia) 2) ANDEON Ebba (Svezia) 3) DIGGINS Jessie (Stati Uniti) SNOWBOARD – Snowboardcross maschile 1) HAEMMERLE Alessandro (Austria) 2) GRONDIN Eliot (Canada) 3) DUSEK Jakob (Austria) SPEED SKATING – 5000 metri femminili SLITTINO – Staffetta a squadre SNOWBOARD – Halfpipe femminile SHORT TRACK – 500 metri femminili SHORT TRACK – 1000 metri maschili.

