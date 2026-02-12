Olimpiadi 2026 tutti i podi di giovedì 12 febbraio | Federica Brignone e Francesca Lollobrigida campionesse olimpiche!

Oggi a Milano-Cortina si sono conclusi i Giochi di giornata con due medaglie d’oro italiane. Federica Brignone ha vinto il superG femminile di sci alpino, mentre Francesca Lollobrigida si è imposta nel 5000 metri di speed skating. La giornata ha portato a casa nove medaglie in totale, con le gare di sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, short track e slittino. L’Italia si conferma protagonista in queste Olimpiadi invernali.

Nel Giorno 6 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono nove le gare che assegnano medaglie, ovvero il superG femminile di sci alpino, la 10 km tl femminile di sci di fondo, le moguls maschili di sci freestyle, il cross maschile e l'halfpipe femminile di snowboard, i 5000 femminili di speed skating, la staffetta a squadre di slittino, ed i 500 femminili ed i 1000 maschili di short track. PODI OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026. Giovedì 12 febbraio SCI ALPINO – SuperG femminile 1) BRIGNONE Federica (Italia) 2) MIRADOLI Romane (Francia) 3) HUETTER Cornelia (Austria) SCI FREESTYLE – Moguls maschili 1) WOODS Cooper (Australia) 2) KINGSBURY Mikael (Canada) 3) HORISHIMA Ikuma (Giappone) SCI DI FONDO – 10 km tl femminili 1) KARLSSON Frida (Svezia) 2) ANDEON Ebba (Svezia) 3) DIGGINS Jessie (Stati Uniti) SNOWBOARD – Snowboardcross maschile 1) HAEMMERLE Alessandro (Austria) 2) GRONDIN Eliot (Canada) 3) DUSEK Jakob (Austria) SPEED SKATING – 5000 metri femminili 1) LOLLOBRIGIDA Francesca (Italia) 2) CONIJN Merel (Paesi Bassi) 3) WIKLUND Ragne (Norvegia) SLITTINO – Staffetta a squadre SNOWBOARD – Halfpipe femminile SHORT TRACK – 500 metri femminili SHORT TRACK – 1000 metri maschili.

