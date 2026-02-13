Pietro Sighel ha attaccato duramente Arianna Fontana durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, scatenando uno scontro acceso che ha fatto discutere tutto il mondo dello sport. La tensione tra i due si è intensificata dopo la vittoria dello short track, quando Sighel ha criticato pubblicamente Fontana per aver criticato il suo atteggiamento in gara, accusandola di aver tentato di minimizzare il suo risultato per motivi di rivalità. Un dettaglio che ha fatto infuriare ancora di più i tifosi è stato il commento di Sighel, che ha definito la campionessa

Volano stracci tra Pietro Sighel e Arianna Fontana alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Che il pattinatore trentino avesse un bel caratterino si era capito già al momento della vittoria dell’oro nella staffetta mista dello short track, quando aveva tagliato il traguardo di spalle: ne era nata una piccola polemica sulla presunta provocazione nei confronti degli avversari, ma l’atleta si era affrettato a smentire, dicendo che si era trattato di un omaggio al pubblico di casa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Short Track & Speed Skating (@isuspeedskating) Ora Sighel torna a far parlare di sé per l’attacco diretto ad Arianna Fontana, che con l’argento conquistato nei 500 metri dello short track entra di diritto tra gli Azzurri più medagliati di sempre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Sighel attacca Fontana: è scontro

E’ quasi il momento della seconda giornata di gare di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Questa mattina alla Ice Skating Arena di Milano si accendono i riflettori sulla seconda giornata di gare di short track ai Giochi Olimpici 2026.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Staffetta mista short track, oro e veleni. Sighel: Arianna Fontana? E chi la conosce. E lei: Risponderò; Milano Cortina 2026, Italia oro nello short track misto e bronzo nel doppio misto curling; Fontana? E chi la conosce, con lei non siamo squadra: le parole di Sighel dopo l’oro…; OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026, ARRIVA IL PRIMO ORO DALLO SHORT TRACK A SQUADRE CON I TRENTINI SIGHEL, NADALINI E BETTI.

Arianna Fontana, da Sighel bordate durissime: Chi la conosce, non siamo una squadra...La stella del pattinaggio short track attacca la compagna e portabandiera azuzrra: le sue parole fanno discutere ... corrieredellosport.it

Short track, Sighel e Fontana: parole che fanno discutere, ma l’oro resta al centroO lo ami o lo critichi. Pietro Sighel è uno di quegli atleti che non passano inosservati, dentro e fuori dalla pista. L’arrivo di spalle al traguardo nella staf ... sportface.it

Short track da sogno alle Olimpiadi, ma è polemica. Sighel: “Fontana E chi la conosce” x.com

Spettacolo Italia alle Olimpiadi che arriva a quota 13 medaglie Oro Slittino - Doppio donne con la coppia Oberhofer - Voetter Oro Slittino - Doppio uomini con la coppia Rieder - Kainzwaldner oro nella staffetta mista dello Short track: Pietro Sighel, A - facebook.com facebook