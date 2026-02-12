LIVE Short track Olimpiadi 2026 in DIRETTA | tra poco Fontana e Sighel

E’ quasi il momento della seconda giornata di gare di short track alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Alla Ice Skating Arena di Milano, gli appassionati seguono con attenzione le performance di Fontana e Sighel, pronti a scoprire se riusciranno a salire sul podio. La gara sta per partire, i tifosi sono in trepidante attesa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della seconda giornata dello short track nei Giochi Olimpici 2026 in programma alla Ice Skating Arena di Milano. L 'entusiasmo è ancora palpabile dopo la straordinaria medaglia d'oro conquistata dall'Italia nella staffetta mista, primo titolo olimpico di Milano Cortina 2026 per la spedizione azzurra. Una vittoria che ha acceso il Forum di Assago e che porta la firma, tra gli altri, di Pietro Sighel e Arianna Fontana, protagonisti assoluti e pronti a tornare subito in pista nella seconda giornata di gare dello short track, in programma giovedì 12 febbraio.

