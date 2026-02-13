Micaela Moioli ha conquistato una medaglia di bronzo nello snowboard cross alle Olimpiadi di Milano-Cortina, un risultato che desiderava da anni. La atleta ha affrontato momenti difficili, toccando il fondo, prima di risalire e raggiungere questo obiettivo importante. La sua gioia è evidente, e il podio rappresenta per lei una vittoria personale dopo tante sfide.

E’ raggiante Micaela Moioli, dopo la medaglia di bronzo nello snowboard cross delle Olimpiadi 2026 di Milano- Cortina. “E’ una medaglia che sognavano da tanti anni – ha raccontato in zona mista – soprattutto perché si gareggiava qui in Italia, in casa. Ieri pomeriggio ho fatto click, ci sono, e devo portare tutta me stessa al cancelletto di partenza. Sono veramente contenta. Se penso che due giorni fa, a quest’ora, ero in ospedale. E’ stato un percorso dal fondo alla risalita, ho avuto al fianco una squadra eccezionale che non ha smesso di crederci, quando io non ci credevo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Moioli: "Sognavo questa medaglia da anni, ho toccato il fondo e sono risalita"

Enrico Nigiotti si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026.

Stefano Manzi racconta la sua strada, passando dalle difficoltà a un futuro in MotoGP.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Ian Matteoli fa già sognare! Secondo posto nelle qualificazioni di Big Air; Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 13 febbraio; Snowboard, paura per Moioli: cade prima della gara e sbatte la testa. Esami negativi, dimessa; Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, si parte! I giorni e gli orari delle gare di atlete e atleti bergamaschi.

LIVE Snowboardcross femminile, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Moioli oltre le ferite, è bronzo per l’azzurra! Oro all’australiana BaffCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:53 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica femminile di snowboardcross. Grazie per ... oasport.it

Diretta Michela Moioli/ Medaglia di bronzo nello snowboard cross! Olimpiadi 2026 (oggi 13 febbraio)Diretta Michela Moioli snowboard cross femminile, medaglia di bronzo oggi venerdì 13 febbraio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026. ilsussidiario.net

Olimpiadi, Moioli: "Avversarie stupite nel vedermi. Ma non mollo mai". VIDEO #SkySport #MilanoCortina2026 x.com

Ci sono atlete fortissime. E poi c’è Michela Moioli, che negli anni ha trasformato il talento in storia dello sport italiano A medaglia in tre Olimpiadi consecutive, esattamente come Sofia Goggia. Non è solo una campionessa olimpica. È una di quelle che vi - facebook.com facebook