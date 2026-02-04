Enrico Nigiotti si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026. L’artista toscano, che sta già portando avanti il tour tutto esaurito, dice di aver toccato il fondo più volte, ma di aver sempre mantenuto le cose semplici e di amare gli amici al bar. Ora, con le date del tour che vanno a ruba, Nigiotti si concentra sul festival, pronto a vivere questa esperienza con entusiasmo e determinazione.

Enrico Nigiotti arriverà a Sanremo mentre si trova in piena corsa. «Sto scaldando i motori con le date del tour, tutte sold out, che sto facendo in questi giorni. Le chiuderò tra qualche giorno. Mi sento già nel frullatore, ma carico». Torna in gara al Festival con “Ogni volta che non so volare”, scritta con Pacifico. I figli li vede dal telefono, per ora. Faranno tre anni il 13 marzo, lo stesso giorno in cui uscirà il nuovo disco con 11 brani, “Maledetti innamorati”. Una coincidenza non voluta, ma che racconta il suo momento: vita e lavoro pienamente allineati. Enrico Nigiotti (@RGM) È il Suo quarto Sanremo: come è ritornarci? «Ogni volta è diverso. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Enrico Nigiotti a Sanremo 2026: «Ho toccato il fondo più volte, per fortuna non ho mai cambiato città: amo gli amici al bar e le cose semplici»

Enrico Nigiotti gli auguri più belli insieme ai figli

