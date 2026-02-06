Stefano Manzi | Sono l'antimoto ho toccato il fondo senza soldi e sponsor Ma oggi sogno la MotoGP

Stefano Manzi racconta la sua strada, passando dalle difficoltà a un futuro in MotoGP. Dopo aver toccato il fondo senza soldi e sponsor, il pilota si dice pronto a scommettere sul suo sogno. Oggi, con un passato da vincitore nel Mondiale Supersport e una presenza in Superbike, punta alto:

Stefano Manzi racconta a Fanpage.it la sua storia di riscatto da pilota. Dalle difficoltà alla vittoria del Mondiale Supersport, dal presente in Superbike al sogno MotoGP: "Ma la patente per la moto l'ho presa a settembre".

Stefano denuncia di aver subito una truffa durante la vendita dei biglietti per la Notti delle Lanterne a Roma.

Santarcangelo si coccola Manzi: Ora festa grande per il mondialeSantarcangelo è una delle Città slow d’Italia, che lavora per la qualità della vita e una mobilità lenta e sicura. Ma quando siamo in pista andiamo a tutto gas grazie a Stefano Manzi. Grande Stefano, ... ilrestodelcarlino.it

LE YAMAHA PER IL WSBK Svelate le livree dei team GYTR GRT Yamaha e Pata Maxus Yamaha con i nostri Andrea Locatelli e Stefano Manzi. #WSBK #wsbk2026 #YamahaRacing #yamahar1 facebook

#WorldSBK I due squadroni di Yamaha Motor Europe per il Mondiale Superbike 2026: Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team con Andrea Locatelli #55 e Xavi Vierge #97, GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team con Remy Gardner #87 e Stefano Manzi # x.com