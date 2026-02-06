Stefano Manzi | Sono l'antimoto ho toccato il fondo senza soldi e sponsor Ma oggi sogno la MotoGP

Stefano Manzi racconta la sua strada, passando dalle difficoltà a un futuro in MotoGP. Dopo aver toccato il fondo senza soldi e sponsor, il pilota si dice pronto a scommettere sul suo sogno. Oggi, con un passato da vincitore nel Mondiale Supersport e una presenza in Superbike, punta alto:

Stefano Manzi racconta a Fanpage.it la sua storia di riscatto da pilota. Dalle difficoltà alla vittoria del Mondiale Supersport, dal presente in Superbike al sogno MotoGP: "Ma la patente per la moto l'ho presa a settembre".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

