Olimpiadi 2026 Lindsey Vonn sui social | Grazie a tutti per il supporto domani altro intervento

Lindsey Vonn ha annunciato sui social di dover affrontare un nuovo intervento, dopo aver subito una frattura scomposta alla gamba durante le Olimpiadi 2026. La campionessa statunitense ha ringraziato i fan per il sostegno e ha condiviso un video in cui spiega che il secondo intervento è previsto per domani. La caduta durante la competizione le ha provocato un infortunio serio e ora si prepara a un’ulteriore operazione.

Con un video pubblicato sui propri profili social, Lindsey Vonn ha voluto aggiornare i propri fan sulle condizioni di salute in seguito alla brutta caduta rimediata alle Olimpiadi 2026, che le hanno causato una frattura scomposta a una gamba. "Un piccolo aggiornamento da parte mia. grazie per tutto l'affetto e il sostegno. Mi aiutano moltissimo" ha scritto la campionessa statunitense, che nel video ha confermato che domani si sottoporrà a un nuovo intervento chirurgico.