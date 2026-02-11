Lindsey Vonn condivide sui social le sue prime foto dopo l’intervento. La campionessa olimpica appare senza filtri, con un volto naturale e uno sguardo brillante. I fan la elogiando per la sua autenticità e la sua forza nel mostrarsi senza trucco. Vonn ha deciso di tenere nascosto il suo segreto di bellezza, ma il suo sorriso dice tutto: è tornata più forte di prima.

La campionessa olimpica si mostra senza filtri dopo l’operazione e conquista con uno sguardo luminoso e autentico. A fare la magia non è il make up, ma un dettaglio che cambia tutto. Lindsey Caroline Vonn, nata Kildow, classe 1984, leggenda dello sci alpino e icona sportiva internazionale, è tornata a far parlare di sé. Non per una discesa mozzafiato o per una delle sue 84 vittorie in Coppa del Mond o che la rendono la seconda sciatrice più vincente della storia, ma per uno scatto pubblicato sui social dopo il recente intervento chirurgico. Nella foto condivisa con i suoi follower la campionessa appare serena e sorridente (nonostante tutto), con la pelle nuda, senza fondotinta né contouring, sdraiata sul letto dell’ospedale che si è preso cura di lei dopo l’operazione dovuta alla tragica caduta di qualche giorno fa sulle piste di Milano Cortina. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Lindsey Vonn sui social dopo l’intervento: bellezza naturale e quel segreto beauty che fa la differenza

Approfondimenti su Lindsey Vonn

La scena delle Olimpiadi Invernali 2026 si anima subito con le atlete in gara, ma a catturare l’attenzione non sono solo le medaglie.

Lindsey Vonn torna al centro dell’attenzione dopo la sua recente uscita pubblica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Lindsey Vonn

Argomenti discussi: Il messaggio di Lindsey Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: Sinner e Tamberi le rispondono così sui social; Olimpiadi dal sogno all'incubo: come sta Lindsey Vonn dopo i 13 secondi di dramma; Lindsey Vonn, aggiornamenti sull'infortunio: rottura del crociato, ma vuole partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Sci alpino; Milano-Cortina. La storia di Lindsey Vonn. La caduta, finale triste di una rinascita straordinaria.

Il messaggio di Lindsey Vonn dopo l’incidente commuove il mondo: Sinner e Tamberi le rispondono così sui socialLa campionessa americana ha pubblicato un lungo messaggio sui social: L'unico fallimento sarebbe stato non provarci ... corrieredellosport.it

Il calvario di Lindsey Vonn: Oggi il terzo intervento. E arriva il messaggio di SinnerContinua il calvario di Lindsey Vonn dopo il terribile incidente avvenuto durante le Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice ha usato di nuovo i social per mandare un messaggio di forza e speranza: ... corrieredellosport.it

Terzo intervento alla gamba per la campionessa di sci americana Lindsey Vonn che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo una rovinosa caduta in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina - facebook.com facebook

Infortunio Lindsey Vonn alle Olimpiadi, il messaggio di Schwarzenegger sui social #SkySport #MilanoCortina2026 x.com