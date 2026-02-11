Lindsey Vonn sui social dopo l’intervento | bellezza naturale e quel segreto beauty che fa la differenza

Lindsey Vonn condivide sui social le sue prime foto dopo l’intervento. La campionessa olimpica appare senza filtri, con un volto naturale e uno sguardo brillante. I fan la elogiando per la sua autenticità e la sua forza nel mostrarsi senza trucco. Vonn ha deciso di tenere nascosto il suo segreto di bellezza, ma il suo sorriso dice tutto: è tornata più forte di prima.

La campionessa olimpica si mostra senza filtri dopo l’operazione e conquista con uno sguardo luminoso e autentico. A fare la magia non è il make up, ma un dettaglio che cambia tutto. Lindsey Caroline Vonn, nata Kildow, classe 1984, leggenda dello sci alpino e icona sportiva internazionale, è tornata a far parlare di sé. Non per una discesa mozzafiato o per una delle sue 84 vittorie in Coppa del Mond o che la rendono la seconda sciatrice più vincente della storia,  ma per uno scatto pubblicato sui social dopo il recente intervento chirurgico. Nella foto condivisa con i suoi follower la campionessa appare serena e sorridente (nonostante tutto), con la pelle nuda, senza fondotinta né contouring, sdraiata sul letto dell’ospedale che si è preso cura di lei dopo l’operazione dovuta alla tragica caduta di qualche giorno fa sulle piste di Milano Cortina. 🔗 Leggi su 361magazine.com

