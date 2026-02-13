Kirsty Coventry, ex nuotatrice e attuale membro del Comitato Olimpico Internazionale, promuove l’Italia definendo i Giochi di Milano-Cortina “magici” e sottolineando l’atmosfera unica che si respira in città. Coventry, che si trova in Italia per seguire da vicino le manifestazioni, ha visitato il villaggio olimpico e si è detta affascinata dall’accoglienza e dall’entusiasmo degli italiani, che rendono questa edizione speciale. Tra le sue parole, si distingue il particolare apprezzamento per l’organizzazione, che ha incontrato di persona durante il suo tour tra le strutture.

Nuova giornata ricca di appuntamenti alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. La mattinata di oggi, venerdì 13 febbraio, si apre con la notizia del rientro di Rebecca Passler, la biathleta azzurra sospesa per doping. La 24enne di Brunico ha vinto il ricorso e potrà partecipare alle prossime gare dei Giochi invernali. Le punte di diamante oggi sono sono Davide Ghiotto nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità, Tommaso Giacomel nel biathlon e Michela Moioli, impegnata nello snowboard cross. La 30enne bergamasca purtroppo non è al meglio a causa della caduta riportata in allenamento. IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI 2026 IL PROGRAMMA DI OGGI 13 FEBBRAIO HERE WE GO!? Giorno 7 dei Giochi Olimpici!??? Ecco le medaglie in palio oggi: Day 7 of the Olympic Games!??? Here are the medal events scheduled for today: 11:45 Cross-Country Skiing Men's 10km Interval Start Free 14:00 Biathlon Men's 10km Sprint 14:41 . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, Kirsty Coventry promuove l’Italia: “Sono Giochi magici” – La diretta

La presidente del CIO Kirsty Coventry ha preso parte oggi alla cerimonia di accensione della fiaccola delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina.

La squadra italiana di curling ha battuto gli Stati Uniti 7-6 in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso.

