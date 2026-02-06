Olimpiadi 2026 | la presidente del Cio Kirsty Coventry con la fiaccola

Da lapresse.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La presidente del CIO Kirsty Coventry ha preso parte oggi alla cerimonia di accensione della fiaccola delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. Coventry ha camminato insieme agli altri tedofori, portando avanti il simbolo dei Giochi che si terranno tra meno di due anni. La sua presenza conferma l’importanza dell’evento e l’attenzione internazionale che suscita.

(LaPresse) Anche la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, è stata una dei tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Coventry ha ricevuto la fiamma olimpica dalla canottiera olimpica americana Anita DeFrantz e poi l’ha passata al CEO della Coca-Cola James Quincey. Una cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali senza precedenti, con quattro sedi e due bracieri, ricca di riferimenti alle icone e alla cultura italiana, oltre alla partecipazione della diva pop americana Mariah Carey, è prevista per dare ufficialmente il via venerdì ai Giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

olimpiadi 2026 la presidente del cio kirsty coventry con la fiaccola

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026: la presidente del Cio, Kirsty Coventry, con la fiaccola

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Mentre San Siro si accende, la nuova Presidente del Cio Kirsty Coventry lancia un appello: tra piazze in fermento e crisi internazionali, l’obiettivo sia solo far parlare il cronometro, lasciando fuori i conflitti

Mentre lo stadio di San Siro si illumina con l’accensione del fuoco olimpico, la nuova presidente del Cio Kirsty Coventry invita a concentrarsi sulla pista e sul cronometro, lasciando da parte crisi internazionali e tensioni.

Coventry, presidente Cio: «Olimpiadi entusiasmanti. Ho visto tutti gli impianti di Milano Cortina. T

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato gli impianti di Milano Cortina 2026 e le sue parole sono chiare: le Olimpiadi sono entusiasmanti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Taekwondo: ecco la spettacolare esibizione del Ciao Team per festeggiare la torcia olimpica

Video Taekwondo: ecco la spettacolare esibizione del Ciao Team per festeggiare la torcia olimpica

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: La fiamma olimpica è a Milano, Mattarella incontra gli Azzurri; Olimpiadi 2026, apre Casa Lombardia nella piazza della Regione; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi 2026 Nuovi assetti viabilistici.

olimpiadi 2026 la presidenteDove vedere la Cerimonia di Apertura Olimpiadi 2026 in tv: orario, programma e super ospitiLa diretta verrà trasmessa su Rai 1 e RaiPlay con la telecronaca affidata ad Auro Bulbarelli e allo scrittore Fabio Genovesi. Sarà possibile seguire l’evento anche su Eurosport, Discovery+, HBO Max, ... iodonna.it

olimpiadi 2026 la presidenteOlimpiadi 2026, il galà per Re e Capi di Stato al Palazzo Reale di Milano: gli invitati, le sale restaurate, ricreato lo scenario della festa di Napoleone nel 1805Cinquantuno capi di Stato, re, regine e principi ereditari. Oggi alle 17.30 il Palazzo Reale di Milano ospiterà il galà di benvenuto per la cerimonia di inaugurazione delle ... ilmessaggero.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.