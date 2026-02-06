La presidente del CIO Kirsty Coventry ha preso parte oggi alla cerimonia di accensione della fiaccola delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. Coventry ha camminato insieme agli altri tedofori, portando avanti il simbolo dei Giochi che si terranno tra meno di due anni. La sua presenza conferma l’importanza dell’evento e l’attenzione internazionale che suscita.

(LaPresse) Anche la presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, è stata una dei tedofori delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Coventry ha ricevuto la fiamma olimpica dalla canottiera olimpica americana Anita DeFrantz e poi l’ha passata al CEO della Coca-Cola James Quincey. Una cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali senza precedenti, con quattro sedi e due bracieri, ricca di riferimenti alle icone e alla cultura italiana, oltre alla partecipazione della diva pop americana Mariah Carey, è prevista per dare ufficialmente il via venerdì ai Giochi di Milano-Cortina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Mentre lo stadio di San Siro si illumina con l’accensione del fuoco olimpico, la nuova presidente del Cio Kirsty Coventry invita a concentrarsi sulla pista e sul cronometro, lasciando da parte crisi internazionali e tensioni.

Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha visitato gli impianti di Milano Cortina 2026 e le sue parole sono chiare: le Olimpiadi sono entusiasmanti.

