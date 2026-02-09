Olimpiadi 2026 curling | Italia-Stati Uniti 7-6 Mosaner e Constantini magici

La squadra italiana di curling ha battuto gli Stati Uniti 7-6 in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Mosaner e Constantini sono stati i protagonisti di un match emozionante, che ha visto gli azzurri stringere i denti fino all’ultimo tiro. La vittoria porta l’Italia più vicina a una medaglia, mentre gli americani escono delusi. I tifosi sugli spalti hanno applaudito forte, consapevoli di aver assistito a una partita ricca di tensione e talento.

L’atmosfera olimpica si fa incandescente sulle nevi e sul ghiaccio, con i colori azzurri che continuano a brillare in questa giornata decisiva per le sorti del medagliere. Le luci della ribalta sono puntate innanzitutto sul ghiaccio del curling, dove la coppia d’oro formata da Amos Mosaner e Stefania Constantini ha dato prova di una solidità magistrale. Nel match contro gli Stati Uniti, gli azzurri sono riusciti a imporsi con un tiratissimo “7-6”, confermando uno stato di forma che fa sognare i tifosi. Nonostante la “vittoria per Mosaner e Constantini” sia arrivata in una fase in cui la “coppia azzurra era già sicura della semifinale”, il successo ha un valore psicologico enorme: il prossimo appuntamento è fissato “alle 18 proprio contro gli Usa”, in uno scontro diretto che metterà in palio l’accesso alla finalissima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Olimpiadi 2026, curling: Italia-Stati Uniti 7-6. Mosaner e Constantini magici Approfondimenti su Olimpiadi 2026 LIVE Italia-Svezia, curling Olimpiadi 2026 in DIRETTA: sfida decisiva per Constantini/Mosaner Questa sera si gioca una partita importante nel curling misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. LIVE Italia-Corea del Sud, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: avvio insidioso per Constantini/Mosaner Questa sera gli atleti italiani Constantini e Mosaner sono scesi in campo contro la Corea del Sud nella partita di curling alle Olimpiadi 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Calendario completo e Programma; Olimpiadi 2026 in diretta: curling, Mosaner e Constantini dopo la Svizzera battono anche l’Estonia; Olimpiadi Milano Cortina 2026, i risultati di oggi: l'Italia vince nel curling; Italia show nel doppio misto: Svizzera travolta 12-4, gli highlights. Sci freestyle diretta Olimpiadi, segui la finale: Gasslitter cerca una medaglia, Milano Cortina LIVEI due azzurri, già qualificati, vanno a caccia di una vittoria per avere un avversario più comodo nel prossimo turno: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Italia-Usa 7-6, Curling misto Olimpiadi 2026 in DIRETTA: vittoria azzurra e sfida bis stasera con gli americani per la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48: L'appuntamento dunque è per le 18.00 con un altra sfida tra Italia e Usa, in palio la finale del torneo ... oasport.it La Stampa. . L'Italia è al terzo posto nel medagliere olimpico, dopo Stati Uniti e Norvegia. Il bronzo – la sesta medaglia in una sola giornata, un record per gli azzurri – arriva dal Team Event del pattinaggio di figura. Incidere il ghiaccio con il bronzo, è questo ch facebook SCONFITTA PER L’ITALIA Nulla da fare per Mosaner-Constantini che perdono contro la Gran Bretagna prima in classifica, complicandosi la strada verso la semifinale. Lunedì 9 ci sarà la partita decisiva contro gli Stati Uniti #MilanoCortina2026 #Ol x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.