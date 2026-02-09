Olimpiadi 2026 curling | Italia-Stati Uniti 7-6 Mosaner e Constantini magici

La squadra italiana di curling ha battuto gli Stati Uniti 7-6 in una partita che ha tenuto tutti col fiato sospeso. Mosaner e Constantini sono stati i protagonisti di un match emozionante, che ha visto gli azzurri stringere i denti fino all’ultimo tiro. La vittoria porta l’Italia più vicina a una medaglia, mentre gli americani escono delusi. I tifosi sugli spalti hanno applaudito forte, consapevoli di aver assistito a una partita ricca di tensione e talento.

L’atmosfera olimpica si fa incandescente sulle nevi e sul ghiaccio, con i colori azzurri che continuano a brillare in questa giornata decisiva per le sorti del medagliere. Le luci della ribalta sono puntate innanzitutto sul ghiaccio del curling, dove la coppia d’oro formata da  Amos Mosaner  e  Stefania Constantini  ha dato prova di una solidità magistrale. Nel match contro gli  Stati Uniti, gli azzurri sono riusciti a imporsi con un tiratissimo  “7-6”, confermando uno stato di forma che fa sognare i tifosi. Nonostante la  “vittoria per Mosaner e Constantini”  sia arrivata in una fase in cui la  “coppia azzurra era già sicura della semifinale”, il successo ha un valore psicologico enorme: il prossimo appuntamento è fissato  “alle 18 proprio contro gli Usa”, in uno scontro diretto che metterà in palio l’accesso alla finalissima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

